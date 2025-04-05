Почему Елизавета Боярская избегала смотреть фильмы с отцом: неожиданные откровения актрисы

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Актриса Елизавета Боярская поделилась воспоминаниями о том, как популярность её отца, Михаила Боярского, отразилась на семейной жизни.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елизавета Боярская

Звезда сериала "Опасная близость" призналась, что в детстве мечтала о простых радостях — совместных играх или прогулках с родителями, но из-за графика отца это было невозможно.

Боярская подробно описала утомительные съёмки телеинтервью на дому.

"В квартиру приходила целая команда, дети часами ждали, пока наладят свет. Нас наряжали, усаживали в кадр, а потом приходилось сидеть и слушать бесконечные разговоры взрослых. В голове крутилась одна мысль: когда всё закончится, и я смогу вернуться к куклам", — рассказала она в интервью HELLO! Russia.

Дочь легендарного Д'Артаньяна призналась, что долгое время избегала смотреть фильмы с участием отца: "Трёх мушкетёров" она посмотрела только в 20 лет, так как ей хотелось видеть папу не на экране, а дома — за обычными семейными делами.

Сейчас Елизавета и её супруг, актёр Максим Матвеев, воспитывают сыновей — 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Пара сознательно ограждает детей от публичности: мальчики не посещают светские мероприятия и не ведут соцсети.

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Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.



Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).



