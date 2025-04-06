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Тяжёлая жертва: почему Настасья Самбурская отказалась от лучшего в её жизни мужчины?

1:13
Кино

Настасья Самбурская решила отказаться от создания семьи, потому что не захотела жертвовать карьерой актрисы. Об этом она рассказала изданию "7Дней".

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

В жизни Самбурской был человек, о котором она вспоминает с теплом и благодарностью.

"Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Заботливый, внимательный, обладающий всеми самыми лучшими мужскими качествами. Но я поняла, что не могу сейчас отказаться от карьеры в пользу семьи. Не готова… Мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей", — поделилась актриса.

В карьере Самбурской произошёл взлёт, и бросить всё на пике успеха означало, что её могут забыть, и тогда пришлось бы начинать всё сначала, снова добиваться успеха. В начале своего становления актриса испытала множество трудностей. Сейчас Самбурской нравится, что она делает, ей нравится получать за свою работу хорошие вознаграждения. Это не означает, что для неё деньги превыше всего: просто она хочет получать удовольствие и от работы, и от жизни.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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