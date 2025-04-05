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Режиссёр раскрыла причины провала Капитана Марвел 2: это не та история, что я предлагала

Кино » Зарубежное кино

Создательница неудавшегося супергеройского сиквела "Капитан Марвел 2" Ниа Дакоста призналась, что финальная версия картины существенно отличается от её первоначальной концепции.

Ниа Дакоста
Фото: youtube.com by канал AGBO Films, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ниа Дакоста

В интервью режиссёр отметила, что в процессе работы проект претерпел значительные изменения.

"В какой-то момент я осознала: это уже не та история, которую я предлагала, и даже не та, которую начинала снимать", — пояснила она.

Дакоста, покинувшая постпродакшен из-за плотного графика, назвала опыт работы над фильмом важным этапом профессионального роста. По её словам, это сделало её сильнее в качестве режиссёра.

Однако результат оказался плачевным: лента собрала лишь 208 млн долларов, установив антирекорд для франшизы.

Эксперты связывают провал с творческими разногласиями, частыми правками сценария и отсутствием единого видения. Отказ Дакосты от участия в завершающей стадии производства лишь усугубил ситуацию, оставив зрителей разочарованными, а критиков — недоумевающими.

Ранее врач высказался о последних минутах жизни Паши Техника.

Уточнения

«Капита́н Ма́рвел 2» (англ. The Marvels) — американский супергеройский фильм о трёх героинях комиксов издательства Marvel Comics — Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел, Камале Хан / Мисс Марвел и Монике Рамбо.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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