Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите спокойствия с утра? Попробуй эту короткую практику
TikTok остаётся в США: Трамп сделал неожиданное заявление
Один взгляд — и вы поддались: чем это грозит вашей собаке
Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения
Похудеть без страха и мучений? Этот простой секрет из Италии сделает вас стройнее
Фары ослепляют — и ты уже не видишь дорогу: 5 трюков, которые спасают ночью
Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка
Ужасный инцидент на Ямале: почему багаж с испорченной едой оказался в другом городе?
Зрение собаки, рыбы и попугая: как животные воспринимают наш мир

Звезда сериала Эмили в Париже впервые публично высказался о своём новом романе

Кино » Зарубежное кино

Актер Лукас Браво, прославившийся ролью в сериале "Эмили в Париже", впервые публично прокомментировал слухи об отношениях с Шейлин Вудли.

Лукас Браво
Фото: youtube.com by канал MICHELIN Guide, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лукас Браво

На премьере спектакля Good Night and Good Luck в Нью-Йорке 37-летний артист появился с кардинально измененным имиджем: вместо привычного светлого каре он продемонстрировал тёмно-каштановые волосы, уложенные в свободные локоны.

Отвечая на вопрос о романе со звездой "Дивергента", Браво лаконично заявил: "Да, я действительно счастлив".

Слухи о паре возникли в марте, когда папарацци запечатлели их прогулку по Парижу. На кадрах 33-летняя Вудли и Браво, одетые в одинаковые свитеры насыщенного зелёного оттенка, держались за руки. Актёр дополнил образ коричневой дубленкой, а Шейлин — длинным чёрным пальто. Романтические объятия на улицах французской столицы окончательно убедили поклонников в их близости.

Новый образ Браво, контрастирующий с его амплуа гастронома Габриэля в "Эмили в Париже", уже вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Фанаты отмечают, что тёмные волосы придали ему более серьёзный вид, что, впрочем, не помешало сохранить шарм.

Ранее Хейли Бибер дала неожиданный совет молодым мамам.

Уточнения

Лукас Браво (родился 26 марта 1988 г.) — французский актер и модель. Известен участием в романтической комедии Netflix «Эмили в Париже» в роли шеф-повара Габриэля, соседа главной героини.

Ше́йлин Да́йанн Ву́дли (англ. Shailene Diann Woodley; род. 15 ноября 1991, Сими-Валли, Калифорния, США) — американская модель и актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе
Наука и техника
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе Аудио 
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов
Марк Эйдельштейн и Евгений Егоров раскрыли капсулу времени, заложенную в Кремле в 2015 году
Удивительный эффект кофейной гущи: растения растут как на дрожжах
Печень, которую съест даже ребёнок — секрет в одном ингредиенте
Переосмысленный образ Глюкозы: что думают дочери о её музыкальных экспериментах?
Платить налог за переводы? Что ждёт россиян с 1 июля — разбираемся
Слишком жарко, слишком поздно: когда полив вредит огороду
Ловушка на зеркале: как новенькие машины попадают в руки преступников
Архитектурное чудо или древняя аномалия? Драконовы дома Аттики продолжают удивлять мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.