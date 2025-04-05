Звезда сериала Эмили в Париже впервые публично высказался о своём новом романе

Актер Лукас Браво, прославившийся ролью в сериале "Эмили в Париже", впервые публично прокомментировал слухи об отношениях с Шейлин Вудли.

Фото: youtube.com by канал MICHELIN Guide, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лукас Браво

На премьере спектакля Good Night and Good Luck в Нью-Йорке 37-летний артист появился с кардинально измененным имиджем: вместо привычного светлого каре он продемонстрировал тёмно-каштановые волосы, уложенные в свободные локоны.

Отвечая на вопрос о романе со звездой "Дивергента", Браво лаконично заявил: "Да, я действительно счастлив".

Слухи о паре возникли в марте, когда папарацци запечатлели их прогулку по Парижу. На кадрах 33-летняя Вудли и Браво, одетые в одинаковые свитеры насыщенного зелёного оттенка, держались за руки. Актёр дополнил образ коричневой дубленкой, а Шейлин — длинным чёрным пальто. Романтические объятия на улицах французской столицы окончательно убедили поклонников в их близости.

Новый образ Браво, контрастирующий с его амплуа гастронома Габриэля в "Эмили в Париже", уже вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Фанаты отмечают, что тёмные волосы придали ему более серьёзный вид, что, впрочем, не помешало сохранить шарм.

Ранее Хейли Бибер дала неожиданный совет молодым мамам.

Уточнения

Лукас Браво (родился 26 марта 1988 г.) — французский актер и модель. Известен участием в романтической комедии Netflix «Эмили в Париже» в роли шеф-повара Габриэля, соседа главной героини.



Ше́йлин Да́йанн Ву́дли (англ. Shailene Diann Woodley; род. 15 ноября 1991, Сими-Валли, Калифорния, США) — американская модель и актриса.

