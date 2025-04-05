Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш сад может защитить себя сам — если правильно подобрать растения
Похудеть без страха и мучений? Этот простой секрет из Италии сделает вас стройнее
Фары ослепляют — и ты уже не видишь дорогу: 5 трюков, которые спасают ночью
Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли пол будущего ребёнка
Ужасный инцидент на Ямале: почему багаж с испорченной едой оказался в другом городе?
Зрение собаки, рыбы и попугая: как животные воспринимают наш мир
Мечтаете о спокойной атмосфере дома? Эти пастельные оттенки — ваш путь к гармонии
Эти привычные напитки вредят сосудам — особенно при варикозе
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов

Секреты падения Михаила Ефремова: как смерть отца изменила его жизнь

1:22
Кино » Российское кино

Писательница Татьяна Бронзова, супруга актёра Бориса Щербакова, связала жизненные кризисы Михаила Ефремова с утратой отцовского влияния.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Михаил Ефремов

По её словам, лишь Олег Ефремов, легендарный основатель "Современника", обладал авторитетом, способным сдерживать импульсивность сына.

"Олег Николаевич не раз выручал Михаила в сложных ситуациях, ещё с молодости. Без его участия Миша, к сожалению, утратил внутренние ограничители", — высказалась она в разговоре с KP.RU.

Она намекнула, что актёр мог столкнуться с правосудием гораздо раньше, если бы не вмешательство отца. После смерти Олега Ефремова в 2000 году, по мнению писательницы, артист оказался в "свободном падении", лишившись главной нравственной опоры.

Бронзова выразила надежду, что Ефремов, освободившийся по УДО в марте 2025 года, сумеет переосмыслить жизнь. Напомним, в 2020-м он был осуждён на 7,5 лет за смертельное ДТП в состоянии опьянения, унесшее жизнь курьера Сергея Захарова. Суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении, учтя примерное поведение в колонии.

Ранее Сергей Аморалов призвал современных артисток раздеваться.

Уточнения

Оле́г Никола́евич Ефре́мов (1 октября 1927, Москва — 24 мая 2000, Москва) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, театральный педагог, общественный деятель.

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Еда и рецепты
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей
Хейли Бибер предостерегла молодых мам от резкой смены причёски после родов
Марк Эйдельштейн и Евгений Егоров раскрыли капсулу времени, заложенную в Кремле в 2015 году
Удивительный эффект кофейной гущи: растения растут как на дрожжах
Печень, которую съест даже ребёнок — секрет в одном ингредиенте
Переосмысленный образ Глюкозы: что думают дочери о её музыкальных экспериментах?
Платить налог за переводы? Что ждёт россиян с 1 июля — разбираемся
Слишком жарко, слишком поздно: когда полив вредит огороду
Ловушка на зеркале: как новенькие машины попадают в руки преступников
Архитектурное чудо или древняя аномалия? Драконовы дома Аттики продолжают удивлять мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.