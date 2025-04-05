Секреты падения Михаила Ефремова: как смерть отца изменила его жизнь

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Писательница Татьяна Бронзова, супруга актёра Бориса Щербакова, связала жизненные кризисы Михаила Ефремова с утратой отцовского влияния.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Ефремов

По её словам, лишь Олег Ефремов, легендарный основатель "Современника", обладал авторитетом, способным сдерживать импульсивность сына.

"Олег Николаевич не раз выручал Михаила в сложных ситуациях, ещё с молодости. Без его участия Миша, к сожалению, утратил внутренние ограничители", — высказалась она в разговоре с KP.RU.

Она намекнула, что актёр мог столкнуться с правосудием гораздо раньше, если бы не вмешательство отца. После смерти Олега Ефремова в 2000 году, по мнению писательницы, артист оказался в "свободном падении", лишившись главной нравственной опоры.

Бронзова выразила надежду, что Ефремов, освободившийся по УДО в марте 2025 года, сумеет переосмыслить жизнь. Напомним, в 2020-м он был осуждён на 7,5 лет за смертельное ДТП в состоянии опьянения, унесшее жизнь курьера Сергея Захарова. Суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении, учтя примерное поведение в колонии.

Ранее Сергей Аморалов призвал современных артисток раздеваться.

Уточнения

Оле́г Никола́евич Ефре́мов (1 октября 1927, Москва — 24 мая 2000, Москва) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, театральный педагог, общественный деятель.



Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

