Опасная близость: Боярская удивила откровенной сценой и спровоцировала разговоры о разводе

Премьера драмы "Опасная близость", где Елизавета Боярская играет пластического хирурга, мстящего неверному мужу, вызвала ажиотаж из-за эротического эпизода с участием актрисы.
В Сети уже появились кадры, на которых героиня Боярской изображена полностью обнажённой во время спонтанной интимной сцены. Зрители гадают, использовала ли 39-летняя звезда дублёршу или рискнула сняться без страховки.
Обсуждения в соцсетях быстро вышли за рамки творчества: поклонники провели параллели со скандальным эпизодом Кристины Асмус из фильма "Текст", после которого последовал её развод с Гариком Харламовым. Многие задаются вопросом, как отреагирует супруг Боярской — актёр Максим Матвеев — на столь смелый шаг.
"Интересно, что скажет муж?", "Неужели повторяет путь Асмус?", — пишут пользователи.
Несмотря на слухи о возможном кризисе в браке из-за раздельной работы (Боярская служит в Петербурге, а Матвеев — в Москве), пара неоднократно опровергала домыслы. Летом 2024 года Елизавета публично поздравила мужа с 42-летием, подчеркнув силу их отношений. Супруги, поженившиеся в 2010 году, воспитывают двоих сыновей и заявляют, что плотный график лишь укрепляет их союз.
Ранее стали известны причины расставания Юлии Пересильд и Михаила Тройника.
Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.
Макси́м Алекса́ндрович Матве́ев (род. 28 июля 1982, Светлый, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, заслуженный артист России (2018).
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