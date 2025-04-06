Жизнь под угрозой и арест: как сталкер Скарлетт Йохансон перешёл все границы

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В США арестован мужчина, который уже долгое время преследует актрису Скарлетт Йохансон.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скарлетт Йохансон

Поначалу сталкер просто утверждал, что у Скарлетт есть от него ребёнок, и писал о ней всякие непристойности в Сети. Это мучило актрису, но мужчина не остановился на таком способе привлечь к себе внимание и пошёл ещё дальше: он стал угрожать, что взорвёт студию, в которой работает муж Йохансон.

"Он предстал перед уголовным судом Манхэттена по обвинениям в особо тяжких преступлениях, включая ложное сообщение о происшествии и угрозу причинения массового вреда. Его поместили под залог в размере 100 тысяч долларов наличными или 300 тысяч долларов по залоговому обязательству", — пишет New York Post.

Кроме того, ему запрещено приближаться к Скарлетт Йохансон.

Уточнения

Сталкер — человек, преследующий других, занимающийся сталкингом.

