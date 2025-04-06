Зендая и Лиззо взялись за музыкальные легенды: два новых биографических фильма шокируют Голливуд!

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Зендая и Лиззо взялись за создание двух биографических фильмов о музыкальных иконах Ронни Спектор и Сестре Розетте Тарп. Эти проекты обещают переосмыслить историю музыки.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Микрофон

Голливудская лихорадка, связанная с музыкальными биографиями, снова в самом разгаре. Ажиотаж вокруг амбициозного биографического фильма о "Великолепной четвёрке" Сэма Мендеса — квартета фильмов, снятых с точки зрения каждого из "Битлз", — никогда не был таким сильным, даже несмотря на то, что до выхода фильма ещё три года.

Тем временем, хотя Тимоти Шаламе, возможно, и не получил "Оскар" за свою выдающуюся роль Боба Дилана в фильме "Прочь", кинокритики уже прочат Джереми Аллену Уайту из "Медведя" премию в следующем году за его роль Брюса Спрингстина.

"Для сестры Розетты Тарп не было кастингов, — написала Лиззо в страстном посте в соцсетях. — Потому что это фильм, который я продюсировала годами, борясь за то, чтобы её историю рассказали… Это моя малышка, моя страсть — потому что Розетта этого заслуживает. Крестная мать рок-н-ролла в хороших руках".

Конечно, то, что эти фильмы наконец-то получили зелёный свет, может быть частью продолжающейся одержимости Голливуда историями о музыкальных титанах. Но они могли бы стать долгожданным чествованием новаторских чернокожих артисток, которые кардинально изменили музыку, — чем-то большим, чем-то, что Голливуд предлагал в последнее время.

Это знаменует собой мощный и столь необходимый поворот в череде биографических фильмов, в которых преобладают широко известные белые артисты-мужчины, чьё наследие продолжает жить.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер. Лауреат многих премий. Имеет две номинации на «Оскар», четыре — на «Золотой глобус» и четыре — на BAFTA.

