Сложный, но гениальный: Михаил Тарабукин раскрыл особенности характера Дмитрия Нагиева

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Дмитрий Нагиев, которому на днях исполнилось 58 лет, всегда считался человеком с непростым характером. Его коллега Михаил Тарабукин рассказал в беседе с mk.ru, что не замечал у Нагиева признаков звёздной болезни. Также он поделился, каково это — сниматься вместе с Нагиевым в кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

Тарабукин подчеркнул, насколько ответственно подходит Нагиев к работе и насколько он профессиональный актёр. Из-за этого работать с ним одновременно сложно и невероятно интересно.

"Дмитрий Владимирович — чудесный партнёр. Неудобный иногда, но знаете, он же как волна: рядом с ним сёрфить надо. Это, кстати говоря, очень закаляет профессионально. Быть партнёром по кадру Дмитрия Нагиева — это непросто. Дмитрий Владимирович испытывает на прочность, это его особенность, но мы его за это и любим, в том числе", — сказал Тарабукин.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

