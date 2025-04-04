Бурляев вспомнил о тёплых словах Тарковского и назвал его величайшим режиссёром планеты

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев поделился личными воспоминаниями о дружбе с Андреем Тарковским, которому 4 апреля исполнилось бы 93 года.

Фото: youtube.com by канал Иван Иванов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Тарковский

В интервью "Ридусу" он рассказал, какие слова советского кинематографиста заставили его обомлеть.

"Андрей Арсеньевич однажды сказал мне: "Ты мне самый близкий в жизни человек". Эти слова стали для меня неожиданностью и огромным счастьем", — признался актёр, сыгравший главные роли в знаковых фильмах Тарковского "Иваново детство" (1962) и "Андрей Рублёв" (1966).

Бурляев поставил режиссёра в один ряд с титанами мировой культуры. По его словам, "Тарковский — явление того же масштаба, что Пушкин, Лермонтов, Рахманинов. Его творчество принадлежит к высшим достижениям человеческого духа наравне с Шекспиром и Гёте".

Актёр подчеркнул, что наследие Тарковского продолжает влиять на современный кинематограф, оставаясь эталоном философской глубины и художественного совершенства.

Ранее появилась информация, что Канье Уэст собирает компромат на бывшую жену в борьбе за опеку над детьми.

Уточнения

Андре́й Арсе́ньевич Тарко́вский (4 апреля 1932, Завражье, Ивановская Промышленная область, СССР — 29 декабря 1986, Париж, Франция) — советский режиссёр, сценарист; народный артист РСФСР (1980), лауреат Ленинской премии (1990 — посмертно).





Никола́й Петро́вич Бурля́ев (род. 3 августа 1946, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, писатель, поэт, телеведущий, общественный деятель; народный артист РФ (1996).

