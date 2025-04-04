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Вэл Килмер: история любовных побед и горького одиночества голливудского сердцееда

2:48
Кино » Зарубежное кино

Семья Вэла Килмера подтвердила, что актёр скончался в возрасте 65 лет от осложнений пневмонии. На пике карьеры он покорял сердца самых красивых женщин Голливуда, но последние годы провёл в полном одиночестве, о чём откровенно рассказал в своих мемуарах.

Вэл Килмер
Фото: youtube.com by канал WCNC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вэл Килмер

В 1980-х годах Килмер, будучи одним из самых востребованных актёров, встречался с такими знаменитостями, как Шер, Мишель Пфайффер, Эллен Баркин, Синди Кроуфорд, Анджелина Джоли и Дэрил Ханна. Его единственной женой стала Джоанн Уолли, родившая ему двоих детей, однако ни один из романов не перерос в долгие и счастливые отношения.

Особое место в жизни актера заняла связь с Шер. Их 13-летняя разница в возрасте (36 лет у певицы против 23 у Килмера) не помешала страстному роману, который продлился до 1984 года. Позже Шер поддерживала бывшего возлюбленного во время борьбы с раком горла, помогая организовать срочную операцию. Как признавалась певица: "Вал был одним из немногих, кто осмелился расстаться со мной".

Брак с Джоанн Уолли, с которой Килмер познакомился на съёмках фильма "Уиллоу", продлился с 1988 по 1996 год. Актриса полностью отстранила бывшего мужа от воспитания детей, о чём он узнал из газет. Развод стал для Килмера болезненным ударом.

После расставания с Уолли актёр нашёл утешение в отношениях с супермоделью Синди Кроуфорд, которые продлились два года. Он восхищался её умом и кулинарным талантом, называя эти отношения "ослепительными". Однако самой болезненной стала разлука с Дэрил Ханной – Килмер признавался, что плакал почти каждый день в течение полугода после расставания.

На съёмках фильма "Александр" (2004) у актёра завязался краткий, но страстный роман с Анджелиной Джоли. Килмер даже рассматривал возможность покупки частного самолёта ради свиданий с молодой звездой. Однако вскоре Джоли нашла счастье с Брэдом Питтом.

Несмотря на головокружительные романы, последние десятилетия Килмер прожил в одиночестве, так и не осуществив свою мечту – найти спутницу для старости. Его наследие останется в культовых ролях – от "Топ Гана" до Бэтмена, но личная драма так и не нашла счастливого завершения. Как признавался сам актёр: "Я всегда был рабом любви, но истинная любовь так и не задержалась в моей жизни надолго".

Уточнения

Вэл Э́двард Ки́лмер (англ. Val Edward Kilmer; 31 декабря 1959, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 1 апреля 2025, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский киноактёр, двукратный номинант на премию «Сатурн» (1996, 2006).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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