Джованни Баньяско: как редкое генетическое заболевание открыло двери в кино

25-летний итальянский актёр Джованни Баньяско, страдающий редким генетическим заболеванием, получил свою первую значительную роль в фильме Валерии Голино "Искусство радости".
В интервью Corriere della Sera он рассказал, как принял свою внешность и нашёл призвание в актёрской профессии.
Баньяско, работающий садовником в Кьянчано-Терме, играет Ипполита — персонажа, которого в картине сначала называют "это", а затем "принцем".
"Голино словно прочитала мои мысли на пробах. Она сказала то, что мне нужно было услышать: мой герой не глуп, его просто годами держали взаперти", — поделился Баньяско.
Актёр родился с синдромом Тричера Коллинза, поражающим лицевые кости и хрящи. По его словам, в детстве не было травли, но он мог бы написать книгу о взглядах, которые бросали люди. Сейчас ему всё равно, но раньше молчаливое осуждение ранило.
Переломный момент наступил в 15 лет, когда юноша открыл в себе музыкальный талант. Он пояснил, что умение чувствовать ритм помогло принять себя и найти друзей, а затем и любовь.
Ранее стало известно, что казахский актёр оказался в "чёрном списке", лишившись всех проектов.
Синдром Тричера Коллинза (англ. Treacher Collins syndrome, TCS, челюстно-лицевой дизостоз, отомандибулярная дисплазия) — аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся черепно-лицевой деформацией.
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