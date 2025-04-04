Казахский актёр оказался в чёрном списке: полное прекращение проектов после скандала

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Кинокомпания Sәlem Entertainment официально прекратила сотрудничество с актёром Шарипом Сериком, внеся его в "чёрный список". Решение последовало после публикации в соцсетях шокирующих кадров, на которых запечатлён момент физического насилия со стороны артиста.

Фото: youtube.com by канал NAIZA TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарип Серик

В результате принятых мер остановлено производство сериалов "Шакал" и третьего сезона "Qarga". Серик также исключён из второго сезона проекта "Meow", где должен был играть ключевую роль. Создатели фильма "Патруль: Последний приказ" в настоящее время удаляют все сцены с участием актёра из готовой ленты.

Поводом для жёстких санкций стали материалы, опубликованные 4 апреля гражданской женой Серика — блогером Алией Бутеевой. На видео и фото видно, как полуобнажённый актёр применяет силу, вытаскивая девушку из лифта. На опубликованных кадрах отчётливо видны следы побоев на лице пострадавшей.

Департамент полиции Алматы подтвердил начало официальной проверки по данному факту.

Это уже не первый случай, когда казахстанские кинокомпании демонстрируют нулевую терпимость к актёрам, замешанным в скандалах. Ранее подобные меры применялись к Нуртасу Адамбаю после обвинений в домашнем насилии.

Ранее стало известно, что Disney заморозила работу над экранизацией "Рапунцель".

Уточнения

Дома́шнее наси́лие также семе́йно-бытово́е наси́лие — насилие или дурное обращение одного человека по отношению к другому, совершаемое в домашних условиях, например, в браке или сожительстве.

