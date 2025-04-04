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Рапунцель стала жертвой Белоснежки: Disney приостанавливает работу над экранизацией после провала

1:28
Кино » Зарубежное кино

Кинокомпания Disney временно заморозила разработку игровой версии мультфильма "Рапунцель: Запутанная история".

Кадр из мультфильма "Рапунцель"
Фото: youtube.com by канал Фаворит АН, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кадр из мультфильма "Рапунцель"

Как сообщает TheWrap, решение связано со слабыми сборами последнего ремейка студии — "Белоснежки", которая за две недели проката заработала лишь 70 млн в США.

Для сравнения, "Красавица и чудовище" (2017) стартовала с 174 млн, а "Аладдин" (2019) — с 92 млн долларов.

Над проектом "Рапунцель" работал режиссёр Майкл Грейси ("Величайший шоумен", байопик "Better Man" о Робби Уильямсе), а сценаристом выступила Дженнифер Кейтин Робинсон ("Тор: Любовь и гром"). Оригинальный анимационный фильм 2010 года, снятый Байроном Ховардом и Натаном Грено, собрал 600 млн долларов по всему миру и ознаменовал новый творческий подъём Disney.

"Белоснежка" с Рэйчел Зеглер в роли принцессы и Галь Гадот в образе злой королевы вызвала споры ещё до выхода из-за отклонений от канона. Её кассовый провал заставил студию пересмотреть стратегию по перезапуску классики. Однако, по данным инсайдеров, пауза в производстве "Рапунцель" не означает полного отказа — проект могут возобновить после анализа ошибок.

Ранее Джереми Кларксон анонсировал новый сезон "Фермы Кларксона".

Уточнения

The Walt Disney Company (рус. Уо́лт Ди́сней Ко́мпани) — транснациональная медиакорпорация. Штаб-квартира располагается в комплексе Walt Disney Studios в городе Бербанк (Калифорния, США).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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