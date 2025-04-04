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Мстители без Шторм: Холли Берри окончательно говорит нет возвращению

Кино » Зарубежное кино

Поклонникам Холли Берри придется смириться с разочарованием: актриса окончательно закрыла вопрос о возвращении к роли Шторм в предстоящем фильме "Мстители: Судный день", премьера которого запланирована на 1 мая 2026 года.

Холли Берри
Фото: youtube.com by канал Hasan Minhaj, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холли Берри

Несмотря на то, что ряд её коллег по франшизе "Люди Икс" — включая Патрика Стюарта (Профессор Икс), Яна МакКеллена (Магнето), Ребекку Ромейн (Мистик) и Келси Грэммера (Зверь) — вновь появятся на экранах, Берри в интервью порталу Black Girl Nerds категорично заявила: "Продолжайте ждать. Меня там не будет".

Берри, сыгравшая мутанта-погодного гения в оригинальной трилогии "Люди Икс" (2000-2006) и в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014), отметила, что даже намёки студии на возможное расширение состава актёров её не касаются.

При этом Стюарт и Грэммер уже интегрированы в кинематографическую вселенную Marvel (КВМ): Профессор Икс появился в "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия" (2022), а Зверь — в посткредитной сцене "Капитана Марвел 2" (2023).

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Уточнения

Хэлли Мари́я Бе́рри (англ. Halle Maria Berry), урождённая Мари́я Хэлли Бе́рри (произносится как /ˈhæli ˈbɛri/; род. 14 августа 1966, Кливленд, Огайо, США) — американская актриса, режиссёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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