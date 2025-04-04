Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахский актёр оказался в чёрном списке: полное прекращение проектов после скандала
Блюдо, которое стоит как закуска, а ощущается как путешествие
Прокачай тело: как заменить жир на мышцы и выйти на новый уровень
Пасхальный краффин: кулич для тех, кто не хочет ждать
Рапунцель стала жертвой Белоснежки: Disney приостанавливает работу над экранизацией после провала
Ты сидишь за рулём, а камера фантазирует: как остановить этот беспредел
Как избежать 30 хронических заболеваний — просто и эффективно
Перезагрузка? 100% акций Нижфарма передали в управление Фармирус
Джереми Кларксон анонсирует новый сезон: стало известно, когда ждать премьеры Фермы Кларксона

Лоза осудил планы возвращения Ефремова в кино: нет места морали

1:02
Кино » Российское кино

Певец Юрий Лоза резко высказался о потенциальном возобновлении карьеры Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения актёра.

Юрий Лоза
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Лоза

По мнению музыканта, интерес режиссёров к сотрудничеству с Ефремовым продиктован исключительно коммерческими интересами.

"Их цель — пиар за счёт громкого имени, а моральная сторона вопроса никого не волнует. Там, где замешаны крупные суммы, этика отходит на задний план", — заявил Лоза в интервью "Абзацу".

Продюсер Евгений Морозов сообщил, что Ефремов, несмотря на скандальный фон, может стать одним из самых высокооплачиваемых артистов страны. По его данным, съёмки с участием актёра стартуют уже в мае, а гонорар за рабочий день составит 2,5 млн рублей — сумма, значительно превышающая ставки таких звёзд, как Дмитрий Нагиев или Сергей Бурунов.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала фото с выписки.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. 

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
Хотите ускорить сбор перца? Добавьте в грунт один простой ингредиент
Садоводство, цветоводство
Хотите ускорить сбор перца? Добавьте в грунт один простой ингредиент Аудио 
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок?
Авто
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок? Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Командующий армией США в Европе Каволи не поддержал стремление Трампа к прекращению огня на Украине Любовь Степушова Суджа: что варится в котле войны Дарья Асламова Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет Дмитрий Плотников
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Последние материалы
Купил квартиру в новостройке? Готовься к сквознякам и соседским разговорам через стены
Какой сыр используют для роллов и чем можно его заменить
Посей в эти дни — и забудь про пустые грядки: лунный календарь томатов на апрель 2025
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются
Узбекистан станет стратегическим партнёром ЕС — известно, когда подпишут соглашение
ВОЗ прояснила ситуацию с «новым вирусом» — речь о старой инфекции
Не думала, что бахрома снова в моде? Весной она будет в центре внимания
Золотые дни мая: работа в эти даты обернётся приятным бонусом к зарплате
Слишком активен? Это может закончиться инфарктом: учёные бьют тревогу
Петрарка знал этот секрет: почему итальянский поэт сбежал в Фонтен-де-Воклюз?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.