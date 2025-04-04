Лоза осудил планы возвращения Ефремова в кино: нет места морали

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Певец Юрий Лоза резко высказался о потенциальном возобновлении карьеры Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения актёра.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Лоза

По мнению музыканта, интерес режиссёров к сотрудничеству с Ефремовым продиктован исключительно коммерческими интересами.

"Их цель — пиар за счёт громкого имени, а моральная сторона вопроса никого не волнует. Там, где замешаны крупные суммы, этика отходит на задний план", — заявил Лоза в интервью "Абзацу".

Продюсер Евгений Морозов сообщил, что Ефремов, несмотря на скандальный фон, может стать одним из самых высокооплачиваемых артистов страны. По его данным, съёмки с участием актёра стартуют уже в мае, а гонорар за рабочий день составит 2,5 млн рублей — сумма, значительно превышающая ставки таких звёзд, как Дмитрий Нагиев или Сергей Бурунов.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала фото с выписки.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

