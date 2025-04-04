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Сомнения Хабенского: как мрачный Метод стал хитом Первого канала

Кино » Российское кино

Народный артист РФ Константин Хабенский признался, что изначально сомневался в успехе сериала "Метод", где сыграл следователя Меглина.

Константин Хабенский
Фото: youtube.com by канал Кинопоиск Премьеры, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Хабенский

В интервью KP.RU актёр признался, что не был уверен, что проект выпустят из-за его мрачной эстетики и остросоциального подтекста.

"Руководство Первого канала рискнуло выпустить сагу о параллельном мире, где кипят страсти, кровь и боль. Я был уверен, что её либо запретят, либо покажут в ночном эфире", — поделился Хабенский.

Однако неожиданно для создателей первый сезон нашёл отклик у аудитории, сумев соединить жёсткий реализм с почти мистической атмосферой.

В новом сезоне фокус сместится не только на Меглина, но и на его команду, что, по словам актёра, добавит динамики сюжету. Хабенский также отметил преимущества работы с режиссёром Юрием Быковым, с которым они создавали оригинальный сериал. По его словам, они вместе фантазировали над первым "Методом", поэтому прекрасно понимают и героя, и друг друга.

Несмотря на сравнения с западными криминальными драмами, актёр убеждён: успех проекта кроется в его "русскости" — зрители чувствуют близость к окружающей реальности.

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Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

«Ме́тод» — российский телесериал в жанре детективно-психологического триллера от продюсерской компании Sreda. Главные роли исполняют Константин Хабенский и Паулина Андреева.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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