Сомнения Хабенского: как мрачный Метод стал хитом Первого канала

Народный артист РФ Константин Хабенский признался, что изначально сомневался в успехе сериала "Метод", где сыграл следователя Меглина.
В интервью KP.RU актёр признался, что не был уверен, что проект выпустят из-за его мрачной эстетики и остросоциального подтекста.
"Руководство Первого канала рискнуло выпустить сагу о параллельном мире, где кипят страсти, кровь и боль. Я был уверен, что её либо запретят, либо покажут в ночном эфире", — поделился Хабенский.
Однако неожиданно для создателей первый сезон нашёл отклик у аудитории, сумев соединить жёсткий реализм с почти мистической атмосферой.
В новом сезоне фокус сместится не только на Меглина, но и на его команду, что, по словам актёра, добавит динамики сюжету. Хабенский также отметил преимущества работы с режиссёром Юрием Быковым, с которым они создавали оригинальный сериал. По его словам, они вместе фантазировали над первым "Методом", поэтому прекрасно понимают и героя, и друг друга.
Несмотря на сравнения с западными криминальными драмами, актёр убеждён: успех проекта кроется в его "русскости" — зрители чувствуют близость к окружающей реальности.
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Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.
«Ме́тод» — российский телесериал в жанре детективно-психологического триллера от продюсерской компании Sreda. Главные роли исполняют Константин Хабенский и Паулина Андреева.
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