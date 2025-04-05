Короли нуара и диалогов: Финчер и Тарантино создают сиквел, которого никто не ждал, но все о нём мечтали

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1:33
Кино

Дэвид Финчер снимает фильм "Однажды в Голливуде" — голливудский сиквел, сценарий к которому напишет Квентин Тарантино. Об этом сообщает Variety.

Квентин Тарантино
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Квентин Тарантино

Проект, который пока не имеет официального названия, готовится для Netflix, и Брэд Питт вернётся в нем в роли каскадёра Клиффа Бута.

Фильм "Однажды в Голливуде" 2019 года рассказывал историю стареющей кинозвезды и каскадёра в Голливуде эпохи хиппи, но немаловажную роль в сюжете сыграли культ Чарльза Мэнсона и убийство в Тейт. За свою роль в фильме Питт получил премию "Оскар".

Идея сиквела фильма родилась после того, как Тарантино отменил планы на свой фильм "Кинокритик", который он должен был сделать своей десятой (и, предположительно, последней) режиссёрской работой. Действие "Кинокритика" происходило бы в 70-х годах, а главным героям должен был стать кинокритик в исполнении Брэда Питта, пишущий для журнала.

Хотя Тарантино наиболее известен как режиссёр, ранее он писал сценарии к фильмам других режиссёров и помогал им добиться успеха. Так было в случае с "Чистой романтикой" (1993) или "От заката до рассвета" (1996).

Между тем Финчер уже снял два фильма для Netflix, которые также связаны с новым проектом по своей тематике: "Манк", фильм о героической эпохе Голливуда 1930-х годов, и боевик "Убийца".

Уточнения

«Однажды в Голливуде» (англ. Once Upon a Time in... Hollywood) — комедийно-драматический фильм 2019 года сценариста и режиссёра Квентина Тарантино.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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