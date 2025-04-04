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Южный Парк возвращается: что ждёт зрителей в новом сезоне спустя 30 лет

0:51
Кино

В 2027 году Южный Парк отметит 30-летие, но что будет в новом сезоне? Политическая интрига, Дональд Трамп и шокирующие скандалы — не пропустите!

Мультфилм Южный парк
Фото: ВК-аккаунт Южного парка is licensed under public doman
Мультфилм Южный парк

Стало известно, что новый сезон "Южного парка" гарантированно затронет кучу тем, из которых можно сделать вывод о втором президентстве Дональда Трампа, политической напряженности в Канаде и Соединенных Штатах.

Не обойдёт мультфильм и громкий скандал с педофилами и рэпером П. Дидди.

Создатели фильма признались, что мультсериал не вышел вовремя к новому сезону, потому что они намеренно не хотели иметь дело с Дональдом Трампом и американской избирательной кампанией.

Новый сезон с июля будет доступен в США, о месте проведения презентации пока не сообщается.

Уточнения

«Ю́жный Парк» «Са́ут-Парк», «Са́ус-Парк» (англ. South Park, МФА: [saʊθ pɑːɹk]) — американский комедийный мультсериал, созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном, выпускаемый кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года; второй по длительности (после «Симпсонов»).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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