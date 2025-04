Четыре фильма о The Beatles: амбициозный план Сэма Мендеса шокирует зрителей до 2028 года!

Сэм Мендес запускает амбициозный проект: четыре фильма о The Beatles с восходящими звёздами! Ожидается захватывающая история.

Фото: commons.wikimedia by United Press International, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ The Beatles

Стало известно о съёмках четырёх отдельных фильмов о четырёх участниках легендарной британской группы the Beatles.

Задачу взял на себя один из лучших режиссёров современности Сэм Мендес. Он создаст истории о легендарной ливерпульской четвёрки — Джордже Харрисоне, Поле Маккартни, Ринго Старр и Джоне Ленноне.

Фильмы будут готовы к показу в 2028 году. Они появятся в кинотеатрах все сразу в течение одного месяца.

Мендес признался, что в течение многих лет пытался снять один фильм, историю о популярной группе, но замысел был слишком велик для одного образа.

