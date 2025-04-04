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Четыре фильма о The Beatles: амбициозный план Сэма Мендеса шокирует зрителей до 2028 года!

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Кино

Сэм Мендес запускает амбициозный проект: четыре фильма о The Beatles с восходящими звёздами! Ожидается захватывающая история.

The Beatles
Фото: commons.wikimedia by United Press International, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
The Beatles

Стало известно о съёмках четырёх отдельных фильмов о четырёх участниках легендарной британской группы the Beatles.

Задачу взял на себя один из лучших режиссёров современности Сэм Мендес. Он создаст истории о легендарной ливерпульской четвёрки — Джордже Харрисоне, Поле Маккартни, Ринго Старр и Джоне Ленноне.

Фильмы будут готовы к показу в 2028 году. Они появятся в кинотеатрах все сразу в течение одного месяца.

Мендес признался, что в течение многих лет пытался снять один фильм, историю о популярной группе, но замысел был слишком велик для одного образа.

Уточнения

The Beatles (МФА: [ðə ˈbiː.tlz], рус. Битлз; также группу называют «Ливерпульской четвёркой», Liverpool Four; отдельно участников ансамбля называют «битлами»; в английском языке также распространено упоминание группы как Fab Four — «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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