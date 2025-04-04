Четыре фильма о The Beatles: амбициозный план Сэма Мендеса шокирует зрителей до 2028 года!

Сэм Мендес запускает амбициозный проект: четыре фильма о The Beatles с восходящими звёздами! Ожидается захватывающая история.
Стало известно о съёмках четырёх отдельных фильмов о четырёх участниках легендарной британской группы the Beatles.
Задачу взял на себя один из лучших режиссёров современности Сэм Мендес. Он создаст истории о легендарной ливерпульской четвёрки — Джордже Харрисоне, Поле Маккартни, Ринго Старр и Джоне Ленноне.
Фильмы будут готовы к показу в 2028 году. Они появятся в кинотеатрах все сразу в течение одного месяца.
Мендес признался, что в течение многих лет пытался снять один фильм, историю о популярной группе, но замысел был слишком велик для одного образа.
The Beatles (МФА: [ðə ˈbiː.tlz], рус. Битлз; также группу называют «Ливерпульской четвёркой», Liverpool Four; отдельно участников ансамбля называют «битлами»; в английском языке также распространено упоминание группы как Fab Four — «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.