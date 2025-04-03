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Джуманджи 4: вернутся ли звёзды к волшебной игре — главные интриги

1:25
Кино

Фильм "Джуманджи" возвращается! Успех кинокартины зависит от актёрского состава, но некоторые звёзды ставят под сомнение свое участие. Что будет дальше?

Джунгли
Фото: unsplash.com by Hans Eiskonen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли

Известно, что фильм "Джуманджи" получит своё продолжение. Премьера первого фильма с Робином Уильямсом состоялась в 1995 году и познакомила зрителей с волшебной настольной игрой, в которой игрок переносится в опасные джунгли, полные диких животных и ловушек.

В 2017 году "Джуманджи" вернулся в кинотеатры со слоганом "Добро пожаловать в джунгли!". На этот раз мы встретились с новой четвёркой героев — Джеком Блэком, Кевином Хартом и Карен Гиллан.

Поклонники кинофраншизы интересуются, вернётся ли в картину оригинальный актёрский состав.

Касдан в прошлом подчеркивал, что успех новых фильмов о Джуманджи основан на актёрской химии между главными звёздами. Однако их участие пока не подтверждено. Джек Блэк, например, предположил, что он мог бы уйти на актерскую пенсию, а Дуэйн Джонсон хочет больше сосредоточиться на более серьёзных кинопроектах.

Премьера запланирована на декабрь 2026 года. Итак, давайте посмотрим, вернётся ли полноценная актёрская четвёрка снова.

Уточнения

«Джума́нджи: Зов джу́нглей» (англ. Jumanji: Welcome to the Jungle) — американский фантастико-приключенческий художественный фильм 2017 года режиссёра Джейка Кэздана, сиквел фильма «Джуманджи» (1995).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Джуманджи 4: вернутся ли звёзды к волшебной игре — главные интриги
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