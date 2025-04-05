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Голый отец и жизнь на иголках: 17-летняя дочь Панина* рассказала о цене жизни со скандальным актёром

1:24
Кино

17-летняя Анна Панина живёт в США с отцом — эпатажным актёром Алексеем Паниным* (внесён Минюстом в список иноагентов и Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов). Многие психологи уверены, что такая жизнь может нанести серьёзную психологическую травму Анне из-за шокирующего поведения актёра.

Алексей Панин
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Панин

Психологи не одобряют то, что Панин* не стесняется ходить без одежды перед дочерью и не видит в этом ничего предосудительного, а ещё постоянно меняет место жительства и таким образом лишает дочь стабильности.

Не так давно в Сети появилось новое видео, вызвавшее бурные обсуждения. На кадрах видно, как не имеющая прав Анна сидит за рулём автомобиля и управляет им, а Панин* на пассажирском сиденье шутливо комментирует происходящее.

"Теперь можно пить пиво, и будет тебя ребёнок возить", — сказал Панин*.

Анна утверждает, что она не стыдится своего отца. У них хорошие отношения, однако дочь актёра не может похвастаться тем, что чувствует себя в абсолютной безопасности.

"Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках. Когда он выпивает — это немного другой человек… Он пытается убежать от себя", — говорит Анна.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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