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Дэниел Крейг возвращается в шестой фильм о Джеймсе Бонде

1:34
Кино

Актёр Дэниел Крейг вернётся к роли Джеймса Бонда в новом фильме, который объединит всех культовых агентов 007. Раскрываем главные тайны франшизы.

Актёр Дэниел Крейг
Фото: ВК-аккаунт Дэниела Крейга is licensed under public doman
Актёр Дэниел Крейг

Получившая полный контроль над сагой о Джеймсе Бонде студия Amazon наносит серьёзный удар: Дэниел Крейг собирается вернуться в новый фильм, и это будет не единственное известное лицо.

Смерть действительно может подождать. В то время как Дэниел Крейг закончил свое приключение о Джеймсе Бонде после пяти фильмов, снятых примерно за пятнадцать лет между "Казино Рояль" (2006) и "Смерть может подождать" (2021), 57-летний актёр передумал уходить. Он вернётся в шестой эпизод, которого никто не ожидал.

Продюсеры Дэвид Хейман и Эми Паскаль с большой помпой анонсировали новый фильм на пресс-конференции в Лондоне. И этот Джеймс Бонд-26 не будет ни простым продолжением, ни перезагрузкой.

"Следующий Джеймс Бонд станет концом и, прежде всего, началом саги. Это будет одновременно огромная дань уважения двадцати пяти культовым фильмам о Джеймсе Бонде, которые вошли в историю кино, и новая страница во франшизе. Наша цель — вызвать у зрителей двойные эмоции: слёзы похорон и радость рождения", — гласит анонс фильма.

Официальное название нового эпизода звучит так "Вчерашний день никогда не будет вечным".

Уточнения

Дэ́ниел Ро́утон Крейг (англ. Daniel Wroughton Craig; род. 2 марта 1968, Честер, графство Чешир, Великобритания) — британский актёр и продюсер, наиболее известен по роли Джеймса Бонда.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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