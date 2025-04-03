Дэниел Крейг возвращается в шестой фильм о Джеймсе Бонде

Актёр Дэниел Крейг вернётся к роли Джеймса Бонда в новом фильме, который объединит всех культовых агентов 007. Раскрываем главные тайны франшизы.
Получившая полный контроль над сагой о Джеймсе Бонде студия Amazon наносит серьёзный удар: Дэниел Крейг собирается вернуться в новый фильм, и это будет не единственное известное лицо.
Смерть действительно может подождать. В то время как Дэниел Крейг закончил свое приключение о Джеймсе Бонде после пяти фильмов, снятых примерно за пятнадцать лет между "Казино Рояль" (2006) и "Смерть может подождать" (2021), 57-летний актёр передумал уходить. Он вернётся в шестой эпизод, которого никто не ожидал.
Продюсеры Дэвид Хейман и Эми Паскаль с большой помпой анонсировали новый фильм на пресс-конференции в Лондоне. И этот Джеймс Бонд-26 не будет ни простым продолжением, ни перезагрузкой.
"Следующий Джеймс Бонд станет концом и, прежде всего, началом саги. Это будет одновременно огромная дань уважения двадцати пяти культовым фильмам о Джеймсе Бонде, которые вошли в историю кино, и новая страница во франшизе. Наша цель — вызвать у зрителей двойные эмоции: слёзы похорон и радость рождения", — гласит анонс фильма.
Официальное название нового эпизода звучит так "Вчерашний день никогда не будет вечным".
Дэ́ниел Ро́утон Крейг (англ. Daniel Wroughton Craig; род. 2 марта 1968, Честер, графство Чешир, Великобритания) — британский актёр и продюсер, наиболее известен по роли Джеймса Бонда.
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