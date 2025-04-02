Граф Монте-Кристо: секретное продолжение с Пьером Нине уже в разработке

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Узнайте, осмелится ли Пате сделать продолжение "Графа Монте-Кристо" с Пьером Нине и почему проект может стать настоящим хитом.

Фото: ВК-аккаунт Пьера Нине is licensed under public doman Актёр Пьер Нине

После оглушительного успеха фильма "Граф Монте Кристо" Пате пожелал и дальше экранизировать произведения классической французской литературы, и особенно в творчество Александра Дюма.

Режиссёры Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер уже приступили к работе над безумным проектом "Проклятые короли".

Продюсер Дмитрий Рассам подтвердил начало работы над "Тремя мушкетёрами-3", адаптированным по роману "Двадцать лет спустя".

"Граф Монте-Кристо" остается абсолютным хитом. То, что ещё недавно называлось в шутку кинематографической вселенной Дюма, действительно могло бы появиться на свет, если бы все эти истории были немного связаны.

Уточнения

«Граф Мо́нте-Кри́сто» (фр. Le Comte de Monte-Cristo) — приключенческий роман Александра Дюма, написанный им в 1844—1846 годах в соавторстве с Огюстом Маке. На его основе позже были написаны пьесы «Монте-Кристо», «Граф де Морсер» и «Вильфор». Роман получил ряд продолжений, в числе которых «Последний платёж», написанный предположительно русским автором. «Граф Монте-Кристо» считается одним из двух главных романов Дюма (наряду с «Тремя мушкетёрами») и классикой приключенческого романа. Одно из наиболее экранизируемых произведений мировой литературы.

