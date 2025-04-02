Джордж Лукас переснял Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда за один дубль

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Идея режиссёра Джорджа Лукаса заключается в том, чтобы снять новую версию "Звёздных войн. Эпизод IV: Новая надежда" одним непрерывным дублем.

Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain "Звёздные войны"

Джордж Лукас планирует переснять оригинальное приключение "Звёздных войн", "Эпизод IV: Новая надежда" необычным способом.

В производстве фильма будут использоваться некоторые из последних разработок в области светодиодных объёмов, которые позволяют быстро перемещать элементы на переднем плане с помощью круглой сцены. Фон, созданный с помощью Unreal Engine, можно мгновенно переключать.

Чтобы весь фильм можно было снимать непрерывно, без резких движений камеры или других ухищрений, рядом друг с другом будут построены два современных светодиодных павильона, соединённых между собой физическими конструкциями. Когда камера и актёры покидают один павильон, его можно переключить на следующую сцену.

Пространство между двумя томами можно использовать либо для сцен, в которых больше внимания уделяется декорациям, например, для кантины на Мос-Эйсли, либо для сохранения некоторых элементов вырезанных сцен без необходимости кардинально менять сценарий.

Эти физические декорации будут установлены на рельсах, чтобы их можно было быстро менять по мере необходимости.

"Некоторые временные рамки просто ужасны, — говорит инсайдер, работающий над производственными планами. — Нам придётся задействовать целую бригаду очень выносливых операторов, чтобы это сработало".

Уточнения

Джордж Уо́лтон Лу́кас-младший (англ. George Walton Lucas, Jr.; род. 14 мая 1944, Модесто, Калифорния, США) — американский кинопродюсер, сценарист, режиссёр, монтажёр, оператор и предприниматель. Сооснователь кинокомпаний American Zoetrope (совместно с Фрэнсисом Фордом Копполой).

