Том Харди возвращается: удивительные факты о его жене Шарлотте Райли

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Том Харди возвращается на экраны в криминальной драме "Лондонские поля". Узнайте все о его супруге Шарлотте Райли и их совместной истории!

Фото: ВК-аккаунт Тома Харди is licensed under public doman Актёр Том Харди

Том Харди возвращается на наши экраны в долгожданной криминальной драме Гая Ричи "Лондонские поля", которая рассказывает о противостоянии двух враждующих лондонских преступных группировок.

47-летний актёр — голливудская знаменитость, известный по ролям в фильмах "Веном", "Дюнкерк" и "Шпион, выйди вон!". Его жена Шарлотта Райли тоже сделала себе имя.

43-летняя актриса, которая в 2014 году связала себя узами брака со своим мужем-актёром, снялась в фильмах "Грозовой перевал", "Острые козырьки", "Доверие" и "Лондонград".

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Уточнения

Э́двард То́мас Ха́рди, более известный как Том Харди (англ. Edward Thomas "Tom" Hardy; род. 15 сентября 1977, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — британский актёр, продюсер и сценарист. Обладатель премии BAFTA и номинант на премию «Оскар».

