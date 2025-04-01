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Судьбоносный выбор: Маколей Калкин не общается с отцом последние 30 лет

1:09
Кино » Зарубежное кино

Звезда "Одного дома" Маколей Калкин в подкасте Sibling Revelry впервые подробно рассказал о многолетнем конфликте с отцом, Кристофером Калкиным.

Маколей Калкин
Фото: youtube.com by канал Euronews по-русски, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маколей Калкин

Актёр подтвердил, что не общается с родителем почти три десятилетия, назвав его поведение токсичным и манипулятивным.

"С детства я понимал: никогда не стану таким отцом", — заявил 44-летний Калкин, воспитывающий двух сыновей с Брендой Сонг.

По словам Маколея, Кристофер, бывший бродвейский актёр, жёстко контролировал его карьеру после успеха культового фильма — мужчина прятал от наследника газеты, в которых тот мог узнать о своих гонорарах.

В 1990-х, во время суда об опеке, подросток отказался встречаться с отцом, заявив адвокату: "Не хочу иметь с ним дела". В 2016-м Кристофер публично отрёкся от сына в интервью Daily Mail, но Маколей считает, что родитель так и не признал вины.

Ранее стали известны имена актёров, которые сыграют главные роли в фильмах о The Beatles.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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