Судьбоносный выбор: Маколей Калкин не общается с отцом последние 30 лет

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Звезда "Одного дома" Маколей Калкин в подкасте Sibling Revelry впервые подробно рассказал о многолетнем конфликте с отцом, Кристофером Калкиным.

Фото: youtube.com by канал Euronews по-русски, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маколей Калкин

Актёр подтвердил, что не общается с родителем почти три десятилетия, назвав его поведение токсичным и манипулятивным.

"С детства я понимал: никогда не стану таким отцом", — заявил 44-летний Калкин, воспитывающий двух сыновей с Брендой Сонг.

По словам Маколея, Кристофер, бывший бродвейский актёр, жёстко контролировал его карьеру после успеха культового фильма — мужчина прятал от наследника газеты, в которых тот мог узнать о своих гонорарах.

В 1990-х, во время суда об опеке, подросток отказался встречаться с отцом, заявив адвокату: "Не хочу иметь с ним дела". В 2016-м Кристофер публично отрёкся от сына в интервью Daily Mail, но Маколей считает, что родитель так и не признал вины.

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Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант.

