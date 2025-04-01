Серджо Рубини раскрыл кошмарные съёмки Страстей Христовых и неожиданный успех фильма

Итальянский актёр Серджо Рубини, получивший награду за карьеру на кинофестивале Bif&st в Бари, шокировал откровениями о работе над культовым фильмом Мэла Гибсона "Страсти Христовы" (2004).
Исполняя роль "доброго разбойника", он пережил физические и эмоциональные испытания, приведшие его к депрессии.
"Съёмки стали адом — часами висел на кресте в ледяном холоду, а вокруг сновали лефеврианские священники с освящёнными облатками", — вспоминал Рубини.
Атмосфера на площадке была пронизана мистикой: некоторые члены съёмочной группы утверждали, что видели Деву Марию по ночам. Гибсон, воспринимавший проект как "божественную миссию", приходил в ярость от таких заявлений.
Для максимального реализма актёра привязывали к кресту с велосипедным седлом для кратковременного отдыха, а искусственная кровь подавалась через скрытые трубки. "Рядом стоял мой манекен-двойник — он порой казался живее меня", — добавил Рубини.
Несмотря на мрачные прогнозы актёра, фильм собрал 612 млн долларов и получил три номинации на "Оскар".
Серджо Рубини (итал. Sergio Rubini; р. 21 декабря 1959) — итальянский актёр и режиссёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.