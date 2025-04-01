Новый корейский триллер Revelations на Netflix восхитил зрителей и пристыдил Голливуд

Южнокорейский триллер Revelations (оригинальное название Gyesirok), вышедший на Netflix 21 марта, вызвал бурю восторга у зрителей и критиков.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Фильм режиссёра Ён Сан Хо, известного по культовому зомби-хоррору "Поезд в Пусан", получил оценку 7,0 на IMDb и 69% на Rotten Tomatoes, но главные похвалы достались его сюжету и глубине.

Сюжет разворачивается вокруг пастора Мин Чхана (Рю Джун Ёль) и детектива Йон Хи (Син Хён Бин), расследующих исчезновение сына священника. Религиозные мотивы и моральные дилеммы становятся основой истории, где грань между добром и злом размыта.

"Фильм бросает вызов шаблонам Голливуда, показывая, что жизнь не делится на чёрное и белое", — отметил один из зрителей на IMDb.

Критики особенно выделили новаторский подход к религиозной тематике: "Вера здесь — не проповедь, а повод для размышлений. Зрителю самому решать, были ли божественные вмешательства", — написал обозреватель. Актёрская игра также получила высокие оценки.

Несмотря на двухчасовой хронометраж, некоторые зрители отметили медленный темп, но согласились, что это усиливает атмосферу.

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Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

