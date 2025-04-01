Томми Шелби возвращается: всё, что вы не знали о фильме Бессмертный человек

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Бессмертный человек" продолжит историю культового сериала "Острые козырьки". Узнайте всё о премьере, актёрском составе и сюжете, который ждёт зрителей.

Фото: ВК-аккаунт Киллиана Мерфи is licensed under public doman Актёр Киллиан Мерфи

Томми Шелби собирается вернуться с заключительным фильмом, посвященным Peaky Blinders, популярному сериалу на Netflix.

Киллиан Мерфи возглавлял шесть сезонов телешоу, углубляясь в преступный клан Шелби в Бирмингеме Великобритании в начале 1900-х годов.

История "Острых козырьков" продолжится оригинальным фильмом Netflix от самого создателя сериала Стивена Найта.

Помимо главного героя фильма, Киллиана Мерфи, мы увидим исключительный актёрский состав заключительной главы "Острые козырьки". Одним из выдающихся имён, безусловно, является имя Барри Кигана.

Помимо шести возвращающихся героев "Острых козырьков" Netflix привносит во франшизу некоторых известных звёзд, таких как Барри Кеоган (Солтберн), Тим Рот (Невероятный Халк), Ребекка Фергюссон (Миссия невыполнима) и Джей Ликурго (Титаны).

Сюжет фильма разворачивается во время Второй мировой войны, и создатели фильма хотели подчеркнуть, что это не будет последний продукт, связанный с франшизой серии. На самом деле, помимо "Бессмертного человека", зрителей ждут ещё два фильма.

Уточнения

Ки́ллиан Мёрфи (англ. Cillian Murphy; род. 25 мая 1976) — ирландский актёр и музыкант, работающий в театре, кино и на телевидении. Начав творческую карьеру в качестве вокалиста и музыканта в рок-группе, он отказался от контракта с лейблом звукозаписи и решил посвятить себя актёрскому мастерству.

