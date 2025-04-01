Нагиев высказался о критике Тарковского со стороны Андреасяна: я бы этого не делал

Актёр Дмитрий Нагиев высказался о резонансных заявлениях режиссёра Сарика Андреасяна, назвавшего Андрея Тарковского "предателем Родины" и раскритиковавшего авторское кино.
Нагиев подчеркнул, что не считает нужным осуждать коллегу, но дистанцировался от его позиции.
"Это его мнение, и он имеет на него право. Однако есть вещи, которые не стоит озвучивать в определённых местах — лично я бы так не поступил. Спорить ни с ним, ни с теми, кто на него обрушился, не стану", — заявил шоумен.
Он также намекнул на разногласия с Андреасяном, отметив, что если бы полностью разделял его взгляды, то продолжал бы сотрудничество: "Последние три года мы не работаем вместе — это о многом говорит".
Нагиев добавил, что сознательно избегает публичных конфликтов и бежит от скандалов, как "Мопассан бежал от Эйфелевой башни".
Напомним, в начале марта Андреасян вызвал волну критики, заявив студентам о "ненависти" к Тарковскому и назвав его творчество "диссидентским".
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Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
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