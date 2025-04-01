Человек-паук вернётся: стали известны название и дата выхода нового фильма с Томом Холландом

Кинокомпания Sony Pictures представила официальное название и логотип следующей части франшизы о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли.
Фильм получил подзаголовок Brand New Day ("Совершенно новый день"), а его логотип, показанный на презентации, сочетает красные буквы с основным названием и жёлтые — с дополнительным.
Детали сюжета пока держат в секрете, однако инсайдеры предполагают два возможных сценария: история либо сосредоточится на "приземлённых" проблемах Питера Паркера, либо вновь задействует мультивселенную, как это было в сенсационных "Нет пути домой".
Известно, что к актёрскому составу присоединилась Сэди Синк, прославившаяся благодаря сериалу "Очень странные дела".
Премьера ленты запланирована на 31 июля 2026 года. Любопытно, что всего за три месяца до этого, 1 мая, в прокат выйдет другой ожидаемый блокбастер Marvel — "Мстители: Судный день".
Ранее Ксения Собчак заговорила о разводе с Константином Богомоловым.
То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр.
Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man), настоящее имя Пи́тер Бе́нджамин Па́ркер (англ. Peter Benjamin Parker) — супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.