Человек-паук вернётся: стали известны название и дата выхода нового фильма с Томом Холландом

Кинокомпания Sony Pictures представила официальное название и логотип следующей части франшизы о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли.

Фото: youtube.com by канал Methol4ik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Том Холланд в образе Человека-паука

Фильм получил подзаголовок Brand New Day ("Совершенно новый день"), а его логотип, показанный на презентации, сочетает красные буквы с основным названием и жёлтые — с дополнительным.

Детали сюжета пока держат в секрете, однако инсайдеры предполагают два возможных сценария: история либо сосредоточится на "приземлённых" проблемах Питера Паркера, либо вновь задействует мультивселенную, как это было в сенсационных "Нет пути домой".

Известно, что к актёрскому составу присоединилась Сэди Синк, прославившаяся благодаря сериалу "Очень странные дела".

Премьера ленты запланирована на 31 июля 2026 года. Любопытно, что всего за три месяца до этого, 1 мая, в прокат выйдет другой ожидаемый блокбастер Marvel — "Мстители: Судный день".

Ранее Ксения Собчак заговорила о разводе с Константином Богомоловым.

Уточнения

То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр.



Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man), настоящее имя Пи́тер Бе́нджамин Па́ркер (англ. Peter Benjamin Parker) — супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко.

