Звезда Аноры в чёрном списке: за что Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворца

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23-летний российский актёр Марк Эйдельштейн, известный по роли в оскароносной драме "Анора", внесён в реестр украинского сайта "Миротворец".

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марк Эйдельштейн

Основанием для включения стали обвинения в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и "действиях, угрожающих суверенитету страны". Об этом сообщили представители ресурса, который с 2014 года публикует данные лиц, причастных, по их версии, к "преступлениям против национальной безопасности Украины". В России сайт признан экстремистским и заблокирован.

Эйдельштейн, чья карьера стремительно развивается, получил мировое признание после победы "Аноры" в номинации "Лучший фильм" на премии "Оскар-2025". Ранее он вошёл в лонг-лист британской BAFTA за работу в этом проекте, а также снялся в картинах "Страна Саша", "Монастырь" и фантастическом фильме "Сто лет тому вперёд".

Напомним, что "Миротворец" неоднократно критиковался международными организациями за публикацию персональных данных без доказательной базы. В 2022 году ООН призвала Украину расследовать методы работы ресурса, однако его деятельность продолжается.

Ранее Анастасия Ивлеева опубликовала фото с отдыха за границей.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.

