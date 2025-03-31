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Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии

Кино » Российское кино

Режиссёр Илья Учитель поделился деталями отношений с тремя сёстрами — Анной, Марией и Ниной — и старшим братом, отметив, что, несмотря на значительную разницу в возрасте, в семье царит взаимная поддержка и нежность.

Илья Учитель
Фото: youtube.com by канал Телеканал Культура, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Учитель

Илья Учитель является сыном известного кинематографиста Алексея Учителя. Он, несмотря на брачный союз с матерью Ильи, несколько лет состоял в отношениях с актрисой Юлией Пересильд, а в настоящее время воспитывает малолетнюю дочь от возлюбленной Софьи Мелединой.

"Мы всегда любили друг друга, но раньше не понимали, в чём можем пересекаться. Сейчас, с взрослением сестёр, общение становится глубже: с Аней обсуждаем важные темы, а с Машей тоже находим точки соприкосновения", — пояснил Учитель в беседе с VOICE.

Особое место в их взаимодействии занимает кинематограф. Старшая сестра Анна, исполнившая вокальные партии главной героини в анимационном фильме "Летучий корабль", нередко обращается к Илье за профессиональным советом.

"Она интересуется моим мнением о своих проектах, а я делюсь тем, над чем работаю. Надеюсь, однажды мы реализуем совместный проект от идеи до финала", — добавил режиссёр, подчеркнув, что их творческая "притирка" уже началась.

Семья Учителя сохраняет традиции: в дни праздников, особенно на день рождения отца они собираются вместе.

Уточнения

Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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