Актёры и режиссёры восстали: в Голливуде зарождается движение против искусственного интеллекта

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Когда речь заходит о будущем искусственного интеллекта в Голливуде, мало кто высказывается более громко или критически, чем Джастин Бейтман.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Робот

Получив степень в области компьютерных наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, ветеран кино забила тревогу по поводу опасности замены человеческого труда машинным производством. Она стала ведущим голосом во время забастовок, когда консультировала SAG-AFTRA по этому вопросу, и была публичным лицом движения скептиков ИИ на пикете WGA.

Бейтман является основательницей Credo 23 — организации, которая существует уже два года, которая считает, что генеративный ИИ "разрушит структуру кинобизнеса". Она поставила перед собой цель "создавать очень человечные, очень сырые, очень реальные фильмы/сериалы, которые уважают процесс кинопроизводства".

В то время как Голливуд начинает осторожно плясать под дудку инструментов преобразования текста в видео, таких как Sora от OpenAI, и по мере того, как компания делает доступными изображения в стиле Миядзаки, Бейтман возобновляет свой призыв. Звезда сериала "Семейные узы" и режиссёр фильма "Вайолет" утверждает, что движение растеё, чтобы бороться с дрейфом к синтетическому использованию органического материала как в творчестве, так и в чувствах.

Она называет это движение стремлением к "новому" — толчком к восстановлению человечности в кинопроизводстве, которая, по её словам, была утрачена с тех пор, как алгоритмы начали диктовать выбор контента в прошлом десятилетии.

Её миссия — это своего рода популизм, который мы, вероятно, скоро увидим во множестве отраслей (она близка с Шоном О'Брайеном, лидером Международного братства водителей грузовиков). Несколько известных создателей присоединились к Бейтман, в том числе создатель "Безумцев" Мэттью Вайнер и известный кинематографист и режиссёр "Рассказа служанки" Рид Морано.

Бейтман основала кинофестиваль Credo 23 — "мероприятие для кинематографистов без искусственного интеллекта", в котором фильмы не могут содержать ничего, созданного машиной (визуальные эффекты разрешены, поскольку они управляются людьми). Она говорит, что отдаст всю прибыль от фестиваля кинематографистам, чтобы поддержать их и профинансировать их следующий фильм.

Credo 23 проходит в эти выходные. На нём будет показано около 30 короткометражек и полнометражных фильмов.

"Я очень благодарна кинофестивалям. Есть множество людей, которые тратят невероятное количество времени и которые действительно усердно работают, чтобы показать великих режиссёров. В основе всех этих кинофестивалей лежит истинная цель — отстаивать великое искусство", — сказала Бейтман в беседе с The Hollywood Reporter.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

