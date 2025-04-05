Боярский против: знаменитый актёр рассказал, в каком кино никогда не будет сниматься

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Боярский порассуждал на тему киноискусства в беседе с ТАСС и рассказал о своих предпочтениях в этой сфере.

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Боярский

Боярский любит классику, ему не близки новаторские эксперименты в кино. Именно поэтому он не стал бы сниматься в авторском кино, ведь оно совершенно не похоже на то, на чём Боярский вырос и к чему привык.

"Я любитель БДТ, Георгия Товстоногова, Олега Ефремова, Павла Луспекаева, Сергея Юрского и т. д. Я человек другой эпохи, и мне это уже не очень интересно. К сожалению, на мой взгляд, театр и кино захлестнула рафинированная режиссура. Я предпочитаю классические произведения, я консерватор", — заявил Боярский.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

