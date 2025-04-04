Михаил Боярский раскрыл тайну: как влюбить в российское кино весь мир

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Михаил Боярский порассуждал о том, как добиться того, чтобы российское кино стало всенародно любимым. Своим мнением актёр поделился с ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Боярский

Боярский уверен, что выход фильмов в мировой прокат — не такая уж сверхъестественная задача независимо от того, о какой стране идёт речь. Он отметил, что для этого достаточно просто снимать хорошее и качественное кино, приглашая только талантливых и профессиональных актёров. Боярский подчеркнул, что хороший актёрский состав — это важнейшая составляющая успеха.

"Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актёр, а если это не так, то фильм мне неинтересен", — заявил Боярский.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

