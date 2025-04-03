Тайна раскрыта: почему Харламов не появляется на публике с Ковальчук — ответ удивит

У Екатерины Ковальчук и Гарика Харламова всё в порядке в отношениях. Между ними царит идиллия, однако есть один момент, который удивляет многих: почему Харламов никогда не ходит на светские мероприятия с Ковальчук? Актриса сама дала ответ на этот вопрос в "ШБ-шоу".
Оказывается, Харламов по натуре скорее домосед. Ему больше нравится проводить время дома, а вечеринки и тусовки просто-напросто его не привлекают.
"Гарик дома, ему неинтересно на мероприятии. Мы видимся дома каждый вечер, смотрим сериалы", — призналась Ковальчук.
Кроме того, в ответ на вопрос, как Гарику удалось так похудеть, Екатерина ответила, что ни на каких диетах он не сидит.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?