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Взгляд наружу: Том Круз открыл Хейли Этвелл неожиданный способ борьбы с социальной тревожностью

1:27
Кино

Хейли Этвелл поделилась эффективным советом, который Том Круз дал ей для борьбы с социальной тревожностью во время публичных выступлений или просто когда в одном месте собирается большое количество людей.

Хейли Этвелл
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хейли Этвелл

Этвелл снялась с Крузом в фильме 2023 года "Миссия невыполнима: Смертельная расплата". Хотя Этвелл сама по себе является признанной звездой Голливуда, сыгравшей Пегги Картер в нескольких фильмах Marvel с 2011 года, она сказала, что Круз однажды дал ей наставительную речь о том, как бороться с социальной тревожностью.

В интервью the Reign с Джошем Смитом Подкасом актриса сказала, что, когда у нас возникает социальная тревожность, мы, как правило, уходим в себя и задаёмся вопросом, не выглядим ли мы странно, не кажемся ли мы себе неловкими.

"Том Круз предложил мне сделать наоборот: попробовать выглянуть наружу, оглядеть комнату и спросить: "Где это? Где-то, что привязано к своей неуверенности?" Тот человек, что стоит вон там, напоминает мне школьного хулигана, который надо мной издевался? Или того, кто однажды не дал мне работу? Или того, кто когда-то был груб со мной?"

Актриса добавила, что, если долго смотреть на своё беспокойство, у него появляется название, а это помогает найти общий язык со своей тревогой и понять, что с ней можно сделать, чтобы преодолеть её.

Уточнения

Хе́йли Э́твелл (англ. Hayley Atwell; род. 5 апреля 1982, Лондон) — английская и американская актриса, в основном известна благодаря роли агента Пегги Картер в фильмах «Первый мститель» и «Первый мститель: Другая война».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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