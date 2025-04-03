Взгляд наружу: Том Круз открыл Хейли Этвелл неожиданный способ борьбы с социальной тревожностью

Хейли Этвелл поделилась эффективным советом, который Том Круз дал ей для борьбы с социальной тревожностью во время публичных выступлений или просто когда в одном месте собирается большое количество людей.
Этвелл снялась с Крузом в фильме 2023 года "Миссия невыполнима: Смертельная расплата". Хотя Этвелл сама по себе является признанной звездой Голливуда, сыгравшей Пегги Картер в нескольких фильмах Marvel с 2011 года, она сказала, что Круз однажды дал ей наставительную речь о том, как бороться с социальной тревожностью.
В интервью the Reign с Джошем Смитом Подкасом актриса сказала, что, когда у нас возникает социальная тревожность, мы, как правило, уходим в себя и задаёмся вопросом, не выглядим ли мы странно, не кажемся ли мы себе неловкими.
"Том Круз предложил мне сделать наоборот: попробовать выглянуть наружу, оглядеть комнату и спросить: "Где это? Где-то, что привязано к своей неуверенности?" Тот человек, что стоит вон там, напоминает мне школьного хулигана, который надо мной издевался? Или того, кто однажды не дал мне работу? Или того, кто когда-то был груб со мной?"
Актриса добавила, что, если долго смотреть на своё беспокойство, у него появляется название, а это помогает найти общий язык со своей тревогой и понять, что с ней можно сделать, чтобы преодолеть её.
Хе́йли Э́твелл (англ. Hayley Atwell; род. 5 апреля 1982, Лондон) — английская и американская актриса, в основном известна благодаря роли агента Пегги Картер в фильмах «Первый мститель» и «Первый мститель: Другая война».
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