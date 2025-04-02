Возврата не будет: Владимир Машков поставил точку в отношениях с уехавшими артистами

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Владимир Машков не раз высказывался об уехавших из России артистах. Он снова обсудил эту тему в беседе с kp.ru.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Машков

По мнению Машкова, все такие артисты являются предателями. К их числу он причисляет и собственную дочь Марию Машкову, с которой он разорвал все связи. Актёр уверен, что любой предатель не может быть им единожды: он останется им на всю жизнь и будет снова и снова предавать других. Также Машков поразмышлял о прощении и вспомнил, что христианская религия к нему призывает.

"Да, надо уметь прощать. Это в православной, христианской традиции. Говорят: Бог простит. Но прощение не означает, что вы будете продолжать с человеком общаться, как раньше. Вы меня спрашиваете о судьбе уехавших актёров, но я о них не думаю. И не сопереживаю им. А дальше — посмотрим. Готов я сегодня работать с этими людьми? Нет. Готов я их добивать? Нет. Я к ним равнодушен", — высказался Владимир Машков.

Уточнения

Влади́мир Льво́вич Машко́в (род. 27 ноября 1963, Тула) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель; народный артист Российской Федерации (2010). Лауреат премий «Ника» (1998, 2011), «Золотой орёл» (2009, 2011, 2019) и «ТЭФИ» (2008).

