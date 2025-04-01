Всё время перед глазами было лицо её отца: Старовойтов пережил стресс во время постельных сцен с дочерью Михалкова

В начале апреля выйдет фильм режиссёра Ильи Учителя "Батя 2. Дед". Ранее на экранах демонстрировался фильм о семейных ценностях "Батя". Будет ли это продолжение с теми же героями или зрителей ждёт совсем другой сюжет, можно будет узнать, посмотрев фильм.
Исполнитель главной роли Стас Старовойтов рассказал о стрессе, который он испытывал на протяжении съёмочного периода. Его партнёршей была Надежда Михалкова — дочь Никиты Михалкова. Стасу приходилось целоваться с Надеждой и участвовать в постельных сценах. Стас признался, что удовольствия от таких сцен не было абсолютно никакого, потому что он постоянно чувствовал присутствие отца своей экранной возлюбленной.
"У нас ещё в первой части фильма была постельная сцена с Надей. Это был ад! Просто ад! Я ничего не мог с собой поделать, у меня всё время перед глазами было лицо её отца, Никиты Сергеевича. В общем, постельные сцены и поцелуи — достаточно стрессовое мероприятие", — поделился актёр в выпуске "Шоу Воли".
Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.
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