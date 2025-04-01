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Всё время перед глазами было лицо её отца: Старовойтов пережил стресс во время постельных сцен с дочерью Михалкова

1:10
Кино

В начале апреля выйдет фильм режиссёра Ильи Учителя "Батя 2. Дед". Ранее на экранах демонстрировался фильм о семейных ценностях "Батя". Будет ли это продолжение с теми же героями или зрителей ждёт совсем другой сюжет, можно будет узнать, посмотрев фильм.

Никита Михалков
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Katzenberger, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

Исполнитель главной роли Стас Старовойтов рассказал о стрессе, который он испытывал на протяжении съёмочного периода. Его партнёршей была Надежда Михалкова — дочь Никиты Михалкова. Стасу приходилось целоваться с Надеждой и участвовать в постельных сценах. Стас признался, что удовольствия от таких сцен не было абсолютно никакого, потому что он постоянно чувствовал присутствие отца своей экранной возлюбленной.

"У нас ещё в первой части фильма была постельная сцена с Надей. Это был ад! Просто ад! Я ничего не мог с собой поделать, у меня всё время перед глазами было лицо её отца, Никиты Сергеевича. В общем, постельные сцены и поцелуи — достаточно стрессовое мероприятие", — поделился актёр в выпуске "Шоу Воли".

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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