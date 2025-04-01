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Юра Борисов в режиме нон-стоп: Владимир Хотиненко раскрыл опасность востребованности звезды Аноры

1:04
Кино

Народный артист России Владимир Хотиненко выразил в беседе с kp.ru своё двоякое отношение к внезапно свалившейся на Юру Борисова славе.

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Coen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр

Хотиненко хорошо относится к Борисову и как к актёру, и как к человеку, однако он считает, что у такой бешеной популярности есть и обратная сторона медали: из-за того, что Юру сейчас приглашают во множество фильмов, это может негативно сказаться на качестве работы.

"В режиме съёмок нон-стоп трудно перестроиться на более серьёзные работы. Его роль, номинированная на "Оскар", была необычная и немногословная, что вызвало много шуток. Вообще к этому фильму "Анора" разное отношение и среди зрителей, и среди профессионалов. Такое внимание избыточно. Это симпатичный фильм, но, позвольте, получить пять "Оскаров"… Перебор", — заявил актёр.

Также он с радостью отметил, что слава не вскружила голову Юре Борисову, который смог остаться простым и добрым человеком.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актёр, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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