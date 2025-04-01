Неожиданный поворот: стало известно, как Гоша Куценко распорядился своим печально известным Запорожцем

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

После шокирующего случая с "Запорожцем" Гоши Куценко артист решил отказаться от своего редкого автомобиля, который, как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас находится на спецстоянке.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гоша Куценко

Куценко уже несколько лет не садился на руль "Запорожца". Машина стояла в личном автопарке актёра. Не думая о том, что кто-то даже обратит внимание на этот автомобиль, Гоша не запирал его. Такая опрометчивость и привела к преступлению именно в этой машине. Как мы ранее уже сообщали, в ней убили женщину. Актёр в это время вообще был на съёмках в Ессентуках.

Трагическая история стала огромным стрессом для актёра. Из-за этого в одном интервью он даже показал средний палец журналистке, спросившей его, что случилось с машиной.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа украинского происхождения, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

