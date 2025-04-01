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Неожиданный поворот: стало известно, как Гоша Куценко распорядился своим печально известным Запорожцем

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Кино

После шокирующего случая с "Запорожцем" Гоши Куценко артист решил отказаться от своего редкого автомобиля, который, как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас находится на спецстоянке.

Гоша Куценко
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гоша Куценко

Куценко уже несколько лет не садился на руль "Запорожца". Машина стояла в личном автопарке актёра. Не думая о том, что кто-то даже обратит внимание на этот автомобиль, Гоша не запирал его. Такая опрометчивость и привела к преступлению именно в этой машине. Как мы ранее уже сообщали, в ней убили женщину. Актёр в это время вообще был на съёмках в Ессентуках.  

Трагическая история стала огромным стрессом для актёра. Из-за этого в одном интервью он даже показал средний палец журналистке, спросившей его, что случилось с машиной.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа украинского происхождения, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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