Больше не секрет: Бен Аффлек объяснил, почему у него всегда грустное лицо на фотографиях

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В Сети распространены мемы с грустным лицом Бена Аффлека. Актёр рассказал в беседе с журналом GQ, почему он так выходит на фотографиях.

Фото: flickr.com by Elen Nivrae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бен Аффлек

По словам Аффлека, выходя из дома, он не задумывается о том, что повсюду его могут караулить папарацци, поэтому и выглядит максимально естественно.

"Я выхожу и забираю посылки или доставку, и мне всё равно, что люди фотографируют меня. Некоторые люди, которые умнее, думают: "Я не хочу, чтобы меня видели в грязной футболке или проливающим напиток”. А я просто думаю: "О, чёрт возьми, чувак, мне всё равно. Я просто хочу выпить кофе”", — объяснил актёр.

Он признался, что у него возникала мысль всегда выходить в одной и той же одежде, чтобы все фотографии журналистов получались одинаковыми, но в результате решил, что такая задумка — это чересчур экстравагантно.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

