Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданное заявление Куклачёва: осудивший уехавших артистов дрессировщик раскрыл своё отношение к Пугачёвой
Бесплатный доступ к красоте? Подумайте дважды — вас могут обокрасть в интернете
Скандинавский рай или ловушка для туристов: плюсы и минусы поездки в Хельсинки
Нейроэффект пианино: как мозг реагирует на игру на инструменте
Забудьте о классике: как сделать свой образ уникальным с помощью ретро-аксессуаров
Сливочный сыр без срока годности: секреты хранения, о которых вы не знали
Бьюти-путаница: чем отличаются тоник от тонера, и нужны ли тебе оба
Современные квартиры заманивают этим форматом — но есть подвох
Невозможно поверить, но это правда: планета родилась прямо перед нами

Больше не секрет: Бен Аффлек объяснил, почему у него всегда грустное лицо на фотографиях

0:56
Кино

В Сети распространены мемы с грустным лицом Бена Аффлека. Актёр рассказал в беседе с журналом GQ, почему он так выходит на фотографиях.

Бен Аффлек
Фото: flickr.com by Elen Nivrae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бен Аффлек

По словам Аффлека, выходя из дома, он не задумывается о том, что повсюду его могут караулить папарацци, поэтому и выглядит максимально естественно.

"Я выхожу и забираю посылки или доставку, и мне всё равно, что люди фотографируют меня. Некоторые люди, которые умнее, думают: "Я не хочу, чтобы меня видели в грязной футболке или проливающим напиток”. А я просто думаю: "О, чёрт возьми, чувак, мне всё равно. Я просто хочу выпить кофе”", — объяснил актёр.

Он признался, что у него возникала мысль всегда выходить в одной и той же одежде, чтобы все фотографии журналистов получались одинаковыми, но в результате решил, что такая задумка — это чересчур экстравагантно.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это
Садоводство, цветоводство
Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это Аудио 
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Автомобильные заводы СССР, которые могли стать мировыми лидерами Дмитрий Плотников Истерика Зеленского вынудила США на безуспешный удар ATACMS по Крымскому мосту Олег Володин
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Ведущие специалисты-сомнологи России проведут форум на Роза Хутор
Истерика Зеленского вынудила США на безуспешный удар ATACMS по Крымскому мосту
Ваш кот — причина ссор в отношениях? Вот что это может значить
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Вместо изнурительных тренировок: вот как быстро привести руки в форму
Не всё так гладко: что нужно знать перед покупкой Kia Rio третьего поколения
Куба так близка: почему Варадеро — это тот остров, на который нужно отправиться прямо сейчас
Простой способ остановить рост сорняков — без капли химии
Фильтруй желания: почему модные блогеры теперь не советуют, а отговаривают от покупок
Как не испортить томаты своей заботой: удобрения, которые мешают урожаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.