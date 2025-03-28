Кристофер Нолан готовит революционную экранизацию Одиссеи: Гарсиа приоткрыл завесу тайны

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Актёр Джесси Гарсиа, известный по сериалам "Пятнадцатилетняя" и "Обжигающе горячий", раскрыл детали предстоящего блокбастера Кристофера Нолана "Одиссея".

Фото: youtube.com by канал Hubwav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джесси Гарсиа

В интервью The Hollywood Reporter он назвал проект "революционным и грандиозным", пообещав зрителям "то, чего они ещё не видели на экране".

"Получить роль у Нолана — невероятная честь. Его подход к визуальному языку и нарративу ломает шаблоны", — отметил Гарсиа, чей персонаж пока держится в секрете.

Съёмочная группа также не раскрывает сюжетных деталей, но подтверждает, что лента вольётся в мифологическую вселенную Гомера, переосмыслив древний эпос через призму авторского стиля режиссёра "Интерстеллара" и "Оппенгеймера".

В звёздный состав войдут Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. По слухам, Нолан планирует сочетать масштабные практические эффекты с экспериментальной съёмкой в формате IMAX, что станет его визитной карточкой.

Премьера "Одиссеи" запланирована на 17 июля 2026 года. Аналитики предрекают фильму статус главного кинособытия середины десятилетия, учитывая как репутацию Нолана, так и мощный актёрский ансамбль.

Ранее стало известно, какую роль предложили Майки Мэдисон после победы на "Оскаре".

Уточнения

Джесси Гарсия (англ. Jesse Garcia; род. 14 декабря 1982, Роулинс, Вайоминг) — американский актёр.



Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Один из самых кассовых режиссёров в истории, а также один из самых известных и влиятельных кинематографистов.



