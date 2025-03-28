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27 лет спустя: Макконахи рассказал, почему Ди Каприо получил роль в Титанике вместо него

1:42
Кино » Зарубежное кино

Американский актёр Мэттью Макконахи впервые подробно рассказал о мифе, связанном с его участием в легендарном "Титанике" Джеймса Кэмерона.

Мэттью Макконахи
Фото: youtube.com by канал Chris Williamson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мэттью Макконахи

Долгие годы считалось, что звезда "Интерстеллара" сам отказался от роли Джека Доусона, которая в итоге сделала Леонардо Ди Каприо мировой знаменитостью. Однако, как выяснилось, реальная история иная.

"После прослушивания мне сказали: "Вы именно тот, кто нам нужен". Я ушёл с уверенностью, что роль моя", — поделился Макконахи.

Но последующее молчание продюсеров его озадачило. Позже в СМИ появились сообщения, будто актёр добровольно уступил проект, чтобы сосредоточиться на фильмах вроде "Контакта". Однако Макконахи подчёркивает, что не отказывался, ему просто не перезвонили.

Макконахи предположил, что выбор пал на Ди Каприо из-за возраста: тогда 22-летний Лео выглядел убедительнее в роли юного художника.

Интересно, что слухи об "отказе" преследовали Макконахи годами, став частью голливудского фольклора. Сегодня, спустя 27 лет после выхода "Титаника", он с иронией вспоминает этот эпизод: "История обросла домыслами, но я рад, что всё сложилось именно так".

Напомним, роль Джека принесла Ди Каприо первую номинацию на "Золотой глобус" и запустила его путь к оскароносному статусу. Макконахи же позже взял "Оскар" за главную роль в "Далласском клубе покупателей" (2014).

Ранее Анастасия Решетова призналась, что мечтает о втором ребёнке.

Уточнения

Мэ́ттью Дэ́вид МакКо́нахи (англ. Matthew David McConaughey; род. 4 ноября 1969, Ювалде, Техас, США) — американский актёр и продюсер.

«Тита́ник» (англ   lang="en">Titanic) — американская эпическая романтическая драма и фильм-катастрофа 1997 года режиссёра Джеймса Кэмерона, в котором показана гибель легендарного лайнера «Титаник».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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