Аббатство Даунтон завершит историю: третий фильм получил финальное название и дату премьеры

Франшиза "Аббатство Даунтон" официально объявила о выходе заключительной части — фильма "Великий финал", премьера которого состоится 12 сентября 2025 года. Продюсеры подтвердили, что лента станет последней главой саги, завершив 14-летнюю историю аристократического поместья.

Фото: youtube.com by канал Universal Pictures Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аббатство Даунтон

В социальных сетях проекта опубликован первый постер с Мишель Докери в роли леди Мэри, идущей по роскошному коридору в алом платье. К актёрскому составу вернулись ключевые звёзды: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Лора Кармайкл и Джим Картер. К ним присоединились новые лица — Пол Джаматти, Джоэли Ричардсон и Алессандро Нивола, чьи персонажи, как обещают создатели, сыграют решающую роль в развязке.

Джаматти, ранее появившийся в одном из эпизодов сериала в роли Гарольда Левинсона, признался, что его герой совершит нечто, повлияющее на финал истории. Докери, в свою очередь, отметила радость от работы с коллегой и заметила, что Пол стал частью семьи.

Сценарист Джулиан Феллоуз сохранил фирменный стиль, смешав драму с иронией. Сюжет держится в секрете, но известно, что действие развернется в 1930-х, затрагивая судьбы всех поколений Кроули.

Ранее стало известно, что могло стать причиной провала "Белоснежки".

Уточнения

«Абба́тство Да́унтон» или «Даунтон» (англ. Downton Abbey) — британский исторический драматический телесериал, созданный Джулианом Феллоузом. П

