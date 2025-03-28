Социальные сети как оружие: роковые твиты актрисы Белоснежки предрекли фильму провал

Новая экранизация "Белоснежки" от Disney столкнулась с волной критики и низкими кассовыми сборами. Аналитики винят в этом не только творческие решения, но и скандальные высказывания 23-летней звезды проекта Рэйчел Зеглер в соцсетях.

Фото: youtube.com by канал World of cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэйчел Зеглер

Во время промо актриса, исполняющая главную роль, опубликовала в личном блоге пост с хештегом "Свободу Палестине", что спровоцировало напряженность на съёмочной площадке.

По данным Variety, продюсер Марк Платт срочно встретился с Зеглер, а израильская коллега Галь Гадот, сыгравшая злую королеву, стала получать угрозы. Disney пришлось усилить охрану актрисы и её семьи.

Позже Зеглер раскритиковала сторонников Трампа, написав: "Чтоб вы никогда не знали покоя", что, по мнению студии, оттолкнуло часть аудитории.

Конфликты дополнили давние споры вокруг фильма. Ещё на этапе кастинга правые обозреватели возмутились выбором Зеглер, имеющей латиноамериканские корни, на роль героини с "кожей белой как снег". Сама актриса добавила масла в огонь, заявив, что сюжет нуждается в обновлении: "Принц буквально сталкер, а Белоснежка мечтает не о любви, а о лидерстве".

Несмотря на усилия Disney контролировать соцсети Зеглер через специалистов, негативный фон стал фатальным. Как отмечают инсайдеры, актриса "не осознавала последствий своих постов", которые превратили релиз в череду скандалов. Теперь проект рискует стать одним из самых провальных в истории студии.

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Уточнения

Рэйчел Энн Зеглер (англ. Rachel Anne Zegler, /ˈzɛɡlər/; род. 3 мая 2001) — американская актриса и певица.

