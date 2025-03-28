Йеллоустоун не заканчивается: раскрыт секрет нового спин-оффа с Люком Граймсом

Поклонники саги "Йеллоустоун" могут выдохнуть с облегчением: несмотря на завершение основного сериала пятым сезоном, франшиза получит ещё один спин-офф.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люк Граймс

По данным источников, в разработке находится проект с участием Люка Граймса, который вновь сыграет Кейси Даттона — одного из самых любимых зрителями персонажей. Ожидается, что в сериале также появятся его экранная супруга Моника (Келси Асбилл) и сын Тейт (Брекен Меррилл). Детали сюжета пока не раскрываются, но съёмки могут стартовать уже в ближайшие месяцы.

Тейлор Шеридан, создатель вселенной "Йеллоустоуна", продолжает расширять свою империю. Помимо приквелов "1883" и "1923", анонсирован спин-офф о Бет и Рипе, а также проект "Мэдисон" с Мишель Пфайффер в главной роли.

Однако Шеридан не ограничивается историей семьи Даттонов: его авторству принадлежат хиты Paramount+ вроде "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером, криминальная сага "Король Талсы" и шпионский триллер "Львица", третий сезон которого уже в работе.

Не отстаёт и "Лэндмен" с Билли Бобом Торнтоном и Деми Мур — сериал, вдохновлённый подкастом Boomtown, недавно продлён на второй сезон.

Ранее Ксения Бородина призналась, что сделала пластическую операцию.

Уточнения

Йеллоустон (англ Yellowstone) — американский телесериал в жанрах драмы и современного вестерна, написанный сценаристами Тейлором Шериданом и Джоном Линсоном.

