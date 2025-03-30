Слёзы чемпионов: Михаил Боярский раскрыл, о ком хотел бы снять трагический фильм

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Михаил Боярский высказался в беседе с ТАСС о своём желании снять фильм, посвящённый профессиональным спортсменам.

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Боярский

Много лет назад незадолго до Олимпиады Боярский сыграл самого себя в двух фильмах, посвящённых предстоящему спортивному событию. Он считает, что в кино чаще показывают успех спортсменов и редко вспоминают о другой стороне медали, а между тем не у всех людей, посвятивших себя спорту, хорошо сложилась жизнь. Далеко не всегда она была связана лишь с успехом и овациями.

"Была бы такая возможность, я бы снял какую-то трагическую картину о хоккеистах, футболистах, баскетболистах, о тяжёлой судьбе спортсмена, потому что не у каждого из них звёздная судьба, а есть те, кто уходит из спорта раньше времени, и это трагически отражается на их личной жизни. Конечно, я уже не в том возрасте, чтобы их играть. Могу играть только тренеров, которые спились", — поразмышлял актёр.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

